Below are 10 most popular dogs on Instagram as of April 2018, sorted by the highest numbers of followers. These pets literally have millions of more followers than you.

1. @Jiffpom – Over 8,4 millions followers

2. @Itsdougthepug – Over 3,3 millions followers

3. @Marutaro – Over 2,6 millions followers

4. @Marniethedog – Over 2,1 millions followers

5. @Tunameltsmyheart – Over 1,9 millions followers

6. @Loki – Over 1,7 millions followers

7. @Harlowandsage – Over 1,6 millions followers

8. @Thiswildidea – Over 1,2 millions followers

9. @Manny_the_Frenchie – Over 1,1 millions followers

10. @Lokistagram – Over 703 thousands followers



Sourse: Wireless Dog Fence